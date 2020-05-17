УПЛ не имеет серьезных различий с лигами Казахстана и Азербайджана, – Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук вспомнил опыт своей работы последних лет.

"Уровень чемпионатов Казахстана и Азербайджана – достаточно солидный.

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Если брать ведущие команды – Кайрат, Астана, Карабах – то там условия идеальные, они бы смогли бороться за медали в чемпионате Украины. Нельзя сказать, что есть какие-то слабые команды. Все хорошо обеспечены. Имеют все условия, чтобы укомплектовать команду.

Если сравнивать с нынешним чемпионатом Украины, то серьезной разницы я не вижу. Отдельно стоят Шахтер и Динамо", – цитирует Григорчука Gazeta.ua.

Напомним, последние 5 лет украинский специалист провел в лигах Азербайджана и Казахстана, возглавляя Габалу и Астану соответственно.

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