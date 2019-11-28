УПЛ назвала претендентів на звання найкращих гравця та тренера місяця

Українська Прем'єр-ліга запустила голосування з метою визначення найкращих гравця та тренера за підсумками листопада.
На звання найкращого футболіста Прем'єр-ліги у листопаді претендують 8 гравців. Двоє представляють Шахтар (Жуніор Мораєс та Сергій Кривцов) та Зорю (Владислав Кочергін і Владлен Юрченко).
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По одному представнику делегували Динамо (Віктор Циганков), Карпати (Єгор Назарина), Олександрія (Кирило Ковалець) та Олімпік (Захедітабар Шахаб).
Серед тренерів кандидатів четверо – Володимир Шаран, Луїш Каштру, Вісенте Гомес та Руслан Костишин, інформує офіційний сайт УПЛ.
Голосування проходить на офіційній веб-сторінці Прем'єр-ліги.
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