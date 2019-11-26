Наші за кордоном: Яремчук вражає, Хобленко перериває гегемонію, Ребров на вершині

"Футбол 24" традиційно відстежує успіхи та невдачі українських легіонерів, що виступають за кордоном.

З кожним тижнем у грі залишається все менше чемпіонатів. У багатьох лігах зараз триває період драматичних розв’язок. Проте це не заважає нашим землякам успішно виступати на полях Європи. Звично в Бельгії не зупинити гольову машину на ім’я Роман Яремчук. В Білорусі Динамо-Брест завоював історичне чемпіонство з трьома українцями у складі. В Польщі нагадав про себе Володимир Костевич, у Данії асистом відзначився Юрій Яковенко, а в Грузії знову забив Микола Ковталюк. Особливо вдалим минулий тиждень був для українців в угорській лізі.

Англія

Андрій Ярмоленко відіграв 56 хвилин у дебютному матчі Жозе Моурінью в Тоттенхемі. Українець пішов з поля при рахунку 0:3. До фінального свистка "молотки" два голи відіграли.

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Іспанія

У неділю Роман Зозуля та Орест Лебеденко провели на полі по 90 хвилин, а їхні Альбасете та Луго поступилися з однаковим рахунком 1:2. Слід додати, що команди українців відкривали рахунок на стартових хвилинах, а потім двічі пропускали від Мірандеса та Кадіса відповідно. Зозуля фактично організував гол Альбасете – українець неймовірно пробив у падінні через себе, а партнер відправив м’яч у порожні ворота.

Італія

Руслан Маліновський через дискваліфікацію пропускав поєдинок проти Ювентуса (1:3).

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Недільний матч Лечче та Кальярі було скасовано через погодні умови, тож командам довелося грати у понеділок. Євген Шахов вийшов у основі і залишав поле на 69-й хвилині, коли Лечче програвав 0:2. Наприкінці зустрічі партнери Євгена врятували ситуацію – 2:2.

Бельгія

На тижні Гент провів два матчі з Антверпеном – спочатку програв 2:3, а потім зіграв внічию 1:1, пропустивши на 4-й компенсованій хвилині. Роман Яремчук привчив нас до стабільної результативності і не розчарував цього тижня, забивши по голу у четвер та неділю. Це були його 8-й та 9-й м'ячі у бельгійській лізі. Навіть один з головних претендентів на Золотий м'яч Лео Мессі наразі забиває менше – 8 влучних пострілів у Прімері. Ще рідше відзначається Роналду в Серії А – 5 голів.

За останні сім днів 180 хвилин на полі провів Ігор Пластун (і формально віддав одну з гольових передач). Роман Безус провів 30 хвилин у першій зустрічі.

Едуард Соболь відіграв від дзвінка до дзвінка і посприяв перемозі Брюгге над Остенде (2:0).

Андрій Бацула допоміг Кортрейку перервати 4-матчеву програшну серію. Українець зіграв 86 хвилин у битві з Андерлехтом (0:0).

Данія

Юрій Яковенко записав до активу 90 хвилин, цього разу не забив, однак асистом посприяв перемозі Есб’єрга над Сількеборгом (2:1). За рахунку 1:1 українець видав ідеальну гольову передачу.

Артем Довбик зіграв три заключні хвилини за Сьоннерюйск проти Люнгбю (2:2).

Шотландія

Мар’ян Швед знову опинився поза заявкою Селтіка – наставник кельтів Ніл Леннон поки не довіряє українцю.

Португалія

Гімарайнш Валерія Бондаренка на вихідних не грав і свій наступний матч проведе у четвер. Португальці прийматимуть Стандард в рамках Ліги Європи.

Греція

На тижні стало відомо, що через струс мозку Дмитро Чигринський пропустить два тижні.

Кіпр

Артур Рудько тричі пропустив у двобої з АПОЕЛом (0:3). Українець відвертих помилок не припускався, втім у кожному з гольових епізодів не врятував.

Анортосіс у неділю протистояв Етнікосу (2:1) і відразу два українці вийшли з перших хвилин. І якщо вихід Євгена Селіна не здивував, то поява у старті Іллі Марковського стала першою для одесита у його кіпрській кар’єрі. У перерві Марковського замінили, коли Етнікос програвав 0:2. Натомість Ігор Худоб’як весь матч провів на лаві запасних.

Чехія

Слован Тараса Качараби розтрощив Злін, який грав без Олександра Азацького, 5:0. Качараба відіграв 90 хвилин і практично не мав роботи в обороні. Гольові комбінації минули без участі українця.

Туреччина

Микола Морозюк незвично розпочав матч проти Денізліспора (0:2) на лаві запасних, однак ще до перерви, на 39-й хвилині, вийшов на поле. В одному з епізодів українець виконав штрафний удар і зробив це таким чином, що м’яч влучив у руку захиснику суперника. Рефері вказав на позначку, однак потім вирішив переглянути повтор. Використання VAR далося взнаки – пенальті скасували. Зате на 86-й хвилині Різеспор пропустив вперше, а в компенсований час вдруге. Безпосередньої вини Морозюка у пропущених голах немає.

У запас Кайсеріспора на гру із Сівасспором (1:4) потрапив Артем Кравець. Українець вперше у сезоні опинився у заявці своєї команди. Сергій Рибалка все ще в лазареті.

Північна Македонія

Вардар розійшовся миром зі Шкупі (1:1), а Євген Новак відіграв весь поєдинок. Команда українця продовжує лідирувати.

Сербія

Тарас Бондаренко зіграв 17 заключних хвилин проти Црвени Звезди. Після його виходу Раднічки пропустили ще раз і поступилися 0:2.

Євген Павлов з’явився на полі на 62-й хвилині, коли його Раднік програвав Спартаку із Суботиці 0:1. Згодом Раднік пропустив ще двічі, а на останній хвилині забив гол престижу. Павлов завадив кіперу зреагувати на удар, хоча до м’яча не доторкнувся – саме так було забито єдиний гол Радніка.

Польща

У п’ятницю Володимир Костевич відіграв 90 хвилин у двобої з П’ястом і допоміг Леху здолати чинного чемпіона (3:0). Українець організував друге взяття воріт, виконавши розкішний пас з флангу.

Руслан Бабенко вийшов у старті Ракува і був у перерві замінений. Його команда потрапила під каток Корони (0:3). У першому таймі Ракув пропустив двічі.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва переміг Залаегерсег (3:2), у старті якого вийшов Олег Голодюк. Весь поєдинок за Фраді провели Данило Ігнатенко та Ігор Харатін. Все почалося з помилки воротаря гостей, який невдало вибив м’яч на Голодюка, а Харатін виграв позиційну боротьбу у земляка. Партнери Ігоря розіграли м’яч і відкрили рахунок. А друге взяття воріт стало наслідком вищого пілотажу від Ігнатенка, який видав феноменальну передачу.

Увесь поєдинок за Кішварду провели троє українців: Антон Кравченко, Віктор Гей та Роман Карасюк. Наше тріо допомогло здолати Дебрецен 1:0, а єдиний гол до активу записав Кравченко.

Іван Петряк залишав поле на 61-й хвилині, коли його Фехервар поступався Академії Пушкаша 0:2. До фінального свистка команди обмінялися забитими голами. Слід додати, що на фоні жахливої гри господарів Іван виглядав одним кращих.

Мезокьовешд переміг Капошвар (2:0), а у старті обох команд вийшли Шандор Вайда та Андрій Якимів. Наші земляки залишили поле на початку другої половини за рахунку 2:0. Вайда виконав кутовий, що став гольовим.

Відмінний матч провів Сергій Шестаков, а його Дьошдьор переміг на виїзді Уйпешт (2:0). Спочатку українець виконав подачу з флангу у штрафний майданчик, де його партнери завершили справу і відправили м’яч у сітку, а згодом ще один навіс Шестакова перетворився у повноцінний гольовий пас українця.

Хорватія

За дуеллю лідерів чемпіонату Динамо (Загреб)-Хайдук (1:1) Олександр Сваток спостерігав з лавих запасних.

Дмитро Льопа вийшов на поле на 63-й хвилині у поєдинку Осієка та Істри 1961 (1:0). Єдиний гол команда українця забила на 5-й компенсованій хвилині з пенальті. Льопа участі в ключовій атаці не брав.

Словаччина

Єдиним українцем, який на тижні зіграв у словацькій лізі став Данило Бескоровайний. Наш чемпіон зіграв весь поєдинок за ДАК проти своєї колишньої команди, Земпліна. Все завершилося феєричним провалом і один з лідерів пропустив п’ять "сухих" голів від аутсайдера ще в першому таймі – 0:5. Данило діяв блідо, як і вся лінія оборони. Без відвертих помилок, зате дуже невдало.

Білорусь

Динамо-Брест чемпіон! Олександр Нойок, Артем Мілевський та Олексій Хобленко офіційно перервали чемпіонську традицію БАТЕ, який у 13 сезонах поспіль здобував золото. Єдиний гол у поєдинку з Вітебськом записав до активу Олексій Хобленко.

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Солігорський Шахтар Юрія Вернидуба програв Мінську, у складі якого весь матч відіграли Євген Зубейко, Євген Чаговець, Владислав Насібулін та Олександр Васильєв. Останній і відзначився єдиним голом у зустрічі.

Віталій Квашук забив свій 14-й гол у сезоні і вийшов на другу сходинку в гонці бомбардирів. Його Гомель переміг на виїзді Городею (3:2), однак місце в елітному дивізіоні зберегти не зумів.

Дмитро Юсов забив красивий гол у ворота могильовського Дніпра, втім наприкінці зустрічі його Торпедо-БелАЗ пропустив двічі і програв 1:2.

Азербайджан

Олександр Рибка повернувся у ворота після важкої травми і вперше у сезоні вийшов на поле. До 88-ї хвилини його Сабаїл перемагав Сабах 1:0, однак згодом примудрився пропустити тричі (на 85-й хвилині Сабаїл залишився в меншості) Рибка неодноразово рятував свою команду, однак виявився не всесильним – 1:3.

Ще один наш воротар, Дмитро Безрук, провів поєдинок на лаві запасних у складі протилежної команди.

У неділю Кирило Петров відіграв весь матч проти Габали (4:1). Участі у гольових епізодах українець не брав, однак допоміг Нефтчі закріпитися на другій сходинці турнірної таблиці.

Вірменія

Арарат Вадима Лазоренка на 90+2 хвилині врятувався від домашньої поразки у протистоянні з аутсайдером Гандзасаром (1:1). Команда українського наставника поки лідирує.

В понеділок Пюнік знищив на виїзді Єреван (8:2). Сергій Шевчук до двох гольових передач додав забитий гол.

Грузія

Олександр Каплієнко відіграв 84 хвилини за тбіліське Динамо і залишав поле, коли його команда перемагала Ділу 2:0. На третій компенсованій хвилині Микола Ковталюк розкішним ударом скоротив відставання і встановив остаточний рахунок – 1:2.

Наступної неділі в Грузії нарешті визначиться чемпіон. Тбіліське Динамо Каплієнка, Михайла Шишки та Сергія Літовченка випереджає батумське Динамо на два пункти і зіграє з безнадійним аутсайдером, ВІТ-Джорджією.

Литва

У той час, коли сусідні латвійський та естонський чемпіонати пішли на перерву, у Литві відбувається розв’язка. На жаль, наш Юрій Бушман через травму своїй команді не може допомогти, втім без одного зі своїх лідерів Кауно Жальгіріс впорався з Паневежисом (1:0). У середу в A-Lyga відбудеться заключний тур, однак каунасці вже закріпилися на четвертій сходинці, яка у наступному сезоні дозволить їм стартувати у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

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