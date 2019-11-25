"Динамо очікує неприємний сюрприз": чому Шаран – злий геній Скрипника, а з Мораєсом уже все зрозуміло

"Футбол 24" обговорює 15 тур УПЛ з Андрієм Полуніним, півзахисником збірної України 90-х.

– Шахтар розгромив Львів, але при цьому пропустив і пішов на перерву за нічийного рахунку. Тривожний дзвіночок для "гірників", чи не варто цьому епізоду надавати значення?

– Мелікян у Львові по-новому вибудовує тренувальний процес і грамотно поставив гру команди. Тож певний час Шахтар призвичаювався до суперника, виникли певні проблеми. Але у другому таймі Мораєс оформив хет-трик – усе стало на свої місця. У гостей вистачило сил тільки на першу 45-хвилинку.

Феєрична битва Давида та Голіафа у відеоогляді матчу Шахтар – Львів – 4:1

– У бразильського українця вже 14 забитих м’ячів. Із титулом найкращого снайпера сезону 2019/20 – усе зрозуміло?

– Погоджуюсь. Дуже важко буде нав'язати Мораєсу конкуренцію. Тим паче, Шахтар – атакувальна команда, яка багато забиває. Жуніор нарощуватиме свій доробок – лише б травми оминали.

– Динамо забило Маріуполю три "сухі" м'ячі. Яким був би рахунок, якщо б господарі реалізували усі свої численні моменти?

– Важко навіть уявити. З реалізацією моментів виникли певні проблеми. Але можемо констатувати, що Динамо серйозно додало в плані фізичних кондицій і роботи з м'ячем. Якщо вони почали створювати багато моментів – голи прийдуть, адже кваліфікація гравців – достатньо висока. Це обнадіює. Команда – на правильному шляху.

Динамо – Маріуполь – 3:0 – відео голів та огляд матчу

– Олександрія – Зоря – центральний матч туру. Команда Шарана заслужила на цю перемогу?

– У дебюті Зоря мала парочку моментів, щоб відкрити рахунок. Натомість Олександрія не реалізувала пенальті. Гра була рівною. Господарі досягнули мети зі стандарту – команда дуже багато працює над цим компонентом. Ще один гол міг забити Лучкевич, який не реалізував вихід сам на сам. Олександрія вже втретє у цьому сезоні виграє у Зорі, отже, такий результат – заслужений і закономірний.

Битва претендентів на друге місце УПЛ у відеоогляді матчу Олександрія – Зоря – 1:0

Шаран переграє Скрипника у тактичному плані. Зоря грає у сучасний футбол, проте Олександрія щоразу грамотно перекриває козирі луганців. Варто також відзначити, що олександрійська команда чимало сил затрачає у єврокубках, але достойно справляється з боротьбою на два фронти.

– Матч лідерів чемпіонату зібрав на трибунах лише 937 глядачів. Як ви це пояснюєте?

– Я не розумію, що ще потрібно вболівальникам… Команда перебуває серед лідерів, грає у єврокубках, центральний матч туру, а на трибунах – менше тисячі глядачів. Можливо, на глядацький інтерес вплинула холодна погода. Але я думаю, що справа – у нашій ментальності. Немає у нас такої культури, як у чемпіонатах Німеччини, Англії, чи навіть Польщі, Угорщини.

Все залежить від рівня життя. Поки він не почне зростати, ми стикатимемося з такою картиною. Коли українці жили краще, то й глядачів на трибунах було більше. Не хочеться вдаватись у політику, але усім відомо, які події в нас відбуваються. Це дуже сильно впливає на футбол.

– Десна сенсаційно поступилася Колосу. Чому команда Рябоконя "посипалася" перед зимовою паузою?

– У першій трійці втриматися дуже непросто. Десна – досвідчена команда, якщо дивитися за прізвищами, та все ж досвіду лідерських перегонів їй не вистачає. Думаю, Рябоконь таки достукається до колективу і пояснить, які завдання перед ними стоять. З потраплянням у топ-6 чернігівці впоралися, але думаю, що на цьому їхні амбіції не закінчуються.

Дебютний гол першого легіонера в історії Колоса у відеоогляді матчу з Десною

Ковалівка приємно здивувала. Попри смугу невдач (5 поразок поспіль – Футбол 24) і ряд травмованих виконавців, вони зіграли проти Десни дуже грамотно. Особливо мені сподобався ісландський новачок Вільх'яльмссон. Колос переміг заслужено.

– У топ-6 увірвався Олімпік, який у наступному турі прийматиме Динамо. На киян може очікувати неприємний сюрприз від Вісенте Гомеса?

– Безперечно! Олімпік демонструє дуже хороший рівень. Ті самі футболісти, але з приходом Вісенте Гомеса змінилася гра і прийшов результат. Нарешті почав забивати іранець Шахаб. Я стежу за ним вже 5-6 турів – у кожному матчі він мав достатньо моментів, проте підводила реалізація. Дуже хороший форвард, правильно відкривається – заслуговує прискіпливої уваги.

Ребров: Вісенте Гомес жив на базі Динамо, жоден з українських тренерів не здатен виконати його обсяг роботи

Комплімент і керівництву Олімпіка. У критичний і, здавалося б, безнадійний момент, вони зробили правильний вибір нового тренера. Вісенте Гомес довго працював у системі Динамо, прекрасно знає можливості кожного "динамівця", тож підготується до цього матчу, як слід. Тим паче, тут відіграють ролі і особисті амбіції іспанського фахівця. Буде цікаво!

– Дебют Максимова у Ворсклі виявився невдалим. Полтаву засудили?

– Це була рівна гра двох команд, які борються за виживання. Якщо хочете – гра за 6 очок. Прихід нового тренера стрепенув Ворсклу. Гості намагалися, насамперед, надійно зіграти в обороні. Упередженого суддівства щодо Полтави я не побачив.

Невдалий дебют Максимова у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла

Щодо пенальті… Я переглянув коментар Коркішка – він запевняє, що йому наступили на ногу. По відеокартинці складається враження, що фолу не було. Дмитро – досвідчений футболіст, зумів правильно підставитися і витиснути максимум із цього моменту для своєї команди. Є суддівський комітет – нахай дає свою оцінку.

Чи вірю в успіх Максимова? Добре знаю його, як футболіста і тренера. Це – хороший мотиватор, і гру добре ставить. Він завжди з честю виходив зі скрутних ситуацій. Думаю, що й цього разу все буде гаразд.

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