Українська Прем'єр-ліга визначилась з найкращими представниками чемпіонату за підсумками березня.

Нагорода найкращому гравцю УПЛ за березень дісталась Зігі Бадібанзі, повідомляє офіційний сайт чемпіонату. Нападник Чорноморця на 1 відсоток випередив новачка Зорі Едуардо Герреро. На перемогу претендували Георгій Судаков та Таулянт Сефері.

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Найкращим наставником же став тренер одеситів Роман Григорчук, який набрав 33,4% голосів. Тренер Чорноморця випередив Патріка ван Леувена, Сергія Ковальця та Ігоря Йовічевіча.

Додамо, що у березні Чорноморець здобув дві перемоги та ще одного разу зіграли внічию. Це дозволило піднятись на 11 сходинку в турнірній таблиці.

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