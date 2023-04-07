Украинская Премьер-лига определилась с лучшими представителями чемпионата по итогам марта.

Награда лучшему игроку УПЛ за март досталась Зиги Бадибанге, сообщает официальный сайт чемпионата. Нападающий Черноморца на 1 процент опередил новичка Зари Эдуардо Герреро. На победу претендовали Георгий Судаков и Таулянт Сефери.

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Лучшим наставником же стал тренер одесситов Роман Григорчук, который набрал 33,4% голосов. Тренер Черноморца опередил Патрика ван Леувена, Сергея Ковальца и Игоря Йовичевича.

Добавим, что в марте Черноморец одержал две победы и еще однажды сыграли вничью. Это позволило подняться на 11 строчку в турнирной таблице.

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