"Андрій Павелко мав шанс стати першим президентом, який організував єдиний телевізійний пул в історії українського футболу. Але... Відтепер організацію під назвою "Українська Прем'єр-ліга", в принципі, можна закривати. Адже у всіх цих реаліях вона показала, що нездатна ні на що вплинути, нездатна нічого вирішити, нездатна стати організацією, яка консолідує всіх довкола себе.

Клуби УПЛ стали офіційними власниками телеправ – Зеленський підписав закон

Цікаво, як вони зараз будуть крутитись перед Setantа. Адже взяли гроші за трансляції матчів повного чемпіонату, усіх клубів, але щось пішло не так. Цікаво, як будуть вирішувати питання з титульним спонсором, тому що під час трансляцій матчів на "2+2" офіційного титульного спонсора ліги не чути. Натомість в ефірі звучить один з його конкурентів на ринку. Це теж питання, яке в нормальних країнах, з нормальними лігами, з нормальними організаціями дуже серйозно регулюється. З хорошого можна відзначити лише те, що відтепер у нашому чемпіонаті всі грають однаковими м'ячами.

УПЛ як окрема структура виявилась недієвою і непотрібною. В такій ситуації УПЛ цілком спокійно, без втрати якості, можна замінити Комітетом із проведення змагань в структурі УАФ. Вітаємо, ми повертаємося у 90-ті", – сказав Вацко у програмі Вацко on air.

Нагадаємо, перед початком сезону розгорівся неабиякий скандал через питання трансляцій матчів УПЛ. Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст відмовились вступати в телепул та транслювати свої домашні поєдинки на Setanta Sports. Справа навіть дійшла до суду, де каналу та УПЛ заборонили кидати страйки на трансляції матчів вищезгаданих клубів на YouTube. Напередодні президент України Володимир Зеленський поклав край суперечкам щодо цього питання, підписавши Закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"" – відтепер кожен клуб володітиме правами на трансляцію своїх матчів.

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