"Андрей Павелко имел шанс стать первым президентом, организовавшим единый телевизионный пул в истории украинского футбола. Но...

Клубы УПЛ стали официальными владельцами телеправ – Зеленский подписал закон

Теперь организацию под названием "Украинская Премьер-лига", в принципе, можно закрывать. Потому что во всех этих реалиях она показала, что не в силах ни на что повлиять, не в состоянии ничего решить, не в состоянии стать организацией, которая консолидирует всех вокруг себя.

Интересно, как они сейчас будут крутиться перед Setantа. Потому что взяли деньги за трансляции матчей полного чемпионата, всех клубов, но что-то пошло не так. Интересно, как будут решать вопросы с титульным спонсором, потому что во время трансляций матчей на "2+2" официального титульного спонсора лиги не слышно. В эфире же звучит один из его конкурентов на рынке. Это тоже вопрос, который в нормальных странах, с нормальными лигами, с нормальными организациями очень серьезно регулируется. Из хорошего можно отметить только то, что теперь в нашем чемпионате все играют одинаковыми мячами.

УПЛ как отдельная структура оказалась недейственной и ненужной. В такой ситуации УПЛ вполне спокойно, без потери качества можно заменить Комитетом по проведению соревнований в структуре УАФ. Поздравляем, мы возвращаемся в 90-е", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, перед началом сезона разгорелся большой скандал из-за вопроса трансляций матчей УПЛ. Динамо, СК Днепр-1, Заря, Рух и Металлист отказались вступать в телепул и транслировать свои домашние поединки на Setanta Sports. Дело даже дошло до суда, где каналу и УПЛ запретили бросать страйки на трансляции матчей вышеупомянутых клубов на YouTube. Накануне президент Украины Владимир Зеленский положил конец спорам по этому вопросу, подписав Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте"" – теперь каждый клуб будет обладать правами на трансляцию своих матчей.

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