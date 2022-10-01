Суперечкам щодо єдиного телепулу покладено край – президент України Володимир Зеленський поставив підпис під законом "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"".

Відтепер у законі розмежовані поняття "спортивний захід" та "спортивне змагання", тож тепер саме футбольний клуб буде організатором спортивного заходу, автоматично володіючи правами на трансляцію поєдинку.

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"Спортивний клуб, який в межах спортивних змагань проводить спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення вважається організатором спортивного заходу. Організатори спортивних заходів, які проводяться в межах спортивних змагань, можуть на добровільних засадах передавати організаторам змагань права, визначені в частині восьмій цієї статті, шляхом укладення договору на умовах, погоджених між організатором спортивних заходів та організатором змагань.

Будь-які обмеження права організаторів спортивних заходів вільно розпоряджатись правами, зазначеними в частині восьмій цієї статті (в тому числі через регламенти проведення змагань чи інші документи, які приймаються чи затверджуються організаторами проведення змагань) не допускаються", – йдеться у законі.

Нагадаємо, перед початком сезону розгорівся неабиякий скандал через питання трансляцій матчів УПЛ. Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Рух та Металіст відмовились вступати в телепул та транслювати свої домашні поєдинки на Setanta Sports. Справа навіть дійшла до суду, де каналу та УПЛ заборонили кидати страйки на трансляції матчів вищезгаданих клубів на YouTube.

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