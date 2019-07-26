Денисов: Вирішувати ситуацію з клубами, які відмовляються транслювати свої матчі на ТК Футбол, буде УПЛ

Керівник ТК Футбол 1/2 Олександр Денисов прокоментував отримання його телеканалами єдиного телепулу на УПЛ.

"Напередодні ми отримали з УПЛ офіційне повідомлення, що рішення більшості клубів – за підписання трирічної угоди з телеканалами Футбол. З цього моменту підписуємо контракт з УПЛ і готуємося до організації матчів 1-го туру.

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Якщо запитаєте, що стосується клубів, які проголосували проти регламентних норм і підписали прямі контракти з іншим телемовцем, ми в жодному разі не перебуваємо в конфлікті з цими клубами і не збираємося з ними конфліктувати.

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У нас контракт з УПЛ, відповідно, саме вона буде розмовляти з цими клубами, як вирішити цю ситуацію. Віримо, що напевно є варіант, і він обов'язково буде підтриманий усіма для мирного врегулювання даного конфлікту", – сказав Денисов у ефірі телеканалу "Футбол 1".