В АПЛ до старту своєї команди потрапив лише Ілля Забарний. Зінченко, Миколенко і Ярмолюк взагалі не грали, а Мудрик вийшов лише на заміну. Вінгер Челсі змарнував момент та нарвався на гнів фанатів. Натомість в соцмережах все добре – Михайло разом з Трубіним похизувались знанням класики української поезії.

У Франції продовжують продавати Маліновського, а в Німеччині відбулося дербі українців на юнацькому рівні. Про ці та інші новини детальніше у дайджесті на YouTube-каналі Футбол 24.

"У Жироні з'явився принц": Іспанія кайфує від гольового дебюту Довбика – фанатам прогнозують багато святкових вечорів