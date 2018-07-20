Уотфорд оригінально презентував виїзну форму, здивувавши сюрпризом власних фанів

Уотфорд незвичним способом і за допомогою перевірених технологій продемонстрував уболівальникам новий комплект виїзної форми на сезон 2018/19.

У п'ятницю "шершні" презентували нову форму, повідомляє офіційний твіттер Уотфорда.

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Так, кожен уболівальник, який у попередньому сезоні відвідав усі виїзні матчі команди, отримав поштою подарунок – новий комплект ігрової форми та лист-подяку від капітана Уотфорда Троя Діні. Усього таких фанатів виявилося 19.

"Уболівати за грандів легко. Не треба ходити на всі поєдинки, їх можна дивитися по телевізору та при цьому вважати себе фанатом. Із нами так не вийде. Саме тому ми хотіли, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо кожного з вас", – ідеться у листі.