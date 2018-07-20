Уотфорд оригинально представил выездную форму, удивив сюрпризом собственных фанов

Уотфорд необычным способом и с помощью проверенных технологий продемонстрировал болельщикам новый комплект выездной формы на сезон 2018/19.

В пятницу "шершни" презентовали новую форму, сообщает официальный твиттер Уотфорда.

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Так, каждый болельщик, который в прошлом сезоне посетил все выездные матчи команды, получил подарок почтой – новый комплект игровой формы и письмо от капитана Уотфорда Троя Дини. Всего таких фанатов оказалось 19.

"Болеть за грандов легко. Не надо ходить на все поединки, их можно посмотреть по телевизору и при этом считать себя фанатом. С нами так не получится. Именно поэтому мы хотели, чтобы вы знали, насколько мы ценим каждого из вас", – говорится в письме.