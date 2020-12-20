Головний тренер англійського Уотфорда Владімір Івіч більше не є головним тренером одного з претендентів на вихід у еліту, повідомляє офіційний сайт "шершнів".

"Не впевнений, що Арсенал втримається в АПЛ": Ширер знищив команду Артети

Разом з 43-річним фахівцем клуб покинув і весь його тренерський штаб. Наразі невідомо, хто буде виконувати тренерські обов'язки після відходу наставника.

Нагадаємо, серб очолював Уотфорд з серпня 2020 року і на момент відставки залишив його на п'ятій сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу – в активі команди 9 перемог, 7 нічиїх і чотири поразки. Від другої сходинки "шершнів" відділяє лише 4 очки.

Алан Патрік – топ-5 Європи за грою в пас і має наступника в Шахтарі, Мудрик і Тете – найкращі дриблери-тінейджери