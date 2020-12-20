Уотфорд звільнив головного тренера – клуб з Чемпіоншип претендує на вихід в АПЛ
Представник другого за силою дивізіону чемпіонату Англії вирішив попрощатися зі своїм наставником.
Головний тренер англійського Уотфорда Владімір Івіч більше не є головним тренером одного з претендентів на вихід у еліту, повідомляє офіційний сайт "шершнів".
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Разом з 43-річним фахівцем клуб покинув і весь його тренерський штаб. Наразі невідомо, хто буде виконувати тренерські обов'язки після відходу наставника.
Нагадаємо, серб очолював Уотфорд з серпня 2020 року і на момент відставки залишив його на п'ятій сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу – в активі команди 9 перемог, 7 нічиїх і чотири поразки. Від другої сходинки "шершнів" відділяє лише 4 очки.
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