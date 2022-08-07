Стало відомо, хто обслуговуватиме другий поєдинок між українською та румунською командами.

УЄФА призначив суддівську бригаду зі Словенії на матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Універсітатею Крайовою та Зорею, повідомляє офіційний сайт організації.

Зоря впевнено перемогла Універсітатю в кваліфікації Ліги конференцій – луганці провели перший за 9 місяців матч

Головним арбітром виступить 41-річний Матей Юг, а його помічниками будуть Матей Жуніч та Мануел Відалі. Роль четвертого арбітра виконуватиме Роберто Поніс.

До слова, у Юга – давня історія співпраці з українськими клубами. Зокрема, у далекому сезоні 2010/11 він зафіксував нічию Металіста з Омонією (2:2) у Лізі Європи. Наступного року під його наглядом харків'яни здолали Мальме (3:1), а ще через сезон – Русенборг (3:1). У сезоні 2015/16 Шахтар на виїзді на його очах декласував Шальке (3:0), а у лютому 2018-го Динамо розійшлось миром з АЕКом (0:0) в 1/16 фіналу ЛЄ. Вишенькою на торті стала розгромна поразка киян від Барселони у групі Ліги чемпіонів (0:4). Окрім того, судив Юг і нічийний поєдинок збірної України з Казахстаном (1:1) у відборі на ЧС-2022.

Нагадаємо, матч-відповідь 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій відбудеться 11 серпня у місті Крайова на стадіоні Йон Облеменко та розпочнеться о 20:30 за київським часом. У першому поєдинку луганці здобули перемогу з рахунком 1:0.

"Чемпіони великого кохання", паралелі з Дніпром, низка збірників і тренер-ноунейм – з ким зіграє Зоря у Лізі конференцій