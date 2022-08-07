Стало известно, кто будет обслуживать второй поединок между украинской и румынской командами.

УЕФА назначил судейскую бригаду из Словении на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между Университатой Крайовой и Зарей, сообщает официальный сайт организации.

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Главным арбитром выступит 41-летний Матей Юг, а его помощниками будут Матей Жунич и Мануэл Видали. Роль четвертого арбитра будет исполнять Роберто Понес.

К слову, у Юга – давняя история сотрудничества с украинскими клубами. В частности, в далеком сезоне 2010/11 он зафиксировал ничью Металлиста с Омонией (2:2) в Лиге Европы. В следующем году под его наблюдением харьковчане одолели Мальме (3:1), а через сезон – Русенборг (3:1). В сезоне 2015/16 Шахтер на выезде на его глазах деклассировал Шальке (3:0), а в феврале 2018-го Динамо разошлось миром с АЕКом (0:0) в 1/16 финала ЛЕ. Вишенкой на торте стало разгромное поражение киевлян от Барселоны в группе Лиги чемпионов (0:4). Кроме того, судил Юг и ничейный поединок сборной Украины с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

Напомним, ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций состоится 11 августа в городе Крайова на стадионе Йон Облеменко и начнется в 20:30 по киевскому времени. В первом поединке луганчане одержали победу со счетом 1:0.

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