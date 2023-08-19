У суботу 1-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 1-й тур

Аугсбург – Борусія М – 4:4

Голи: Реджбецай, 29, Бауер, 41, Міхель, 45+7 (п.), Варгас, 76 – Ітакура, 13, Чванчара, 27, 90+7 (п.), Нгуму, 37

Байєр – РБ Лейпциг – 3:2

Голи: Фрімпонг, 24, Та, 35, Вірц, 64 – Ольмо, 40, Опенда, 71

Вольфсбург – Хайденхайм – 2:0

Голи: Вінд, 6, 27

Хоффенхайм – Фрайбург – 1:2

Голи: Кабак, 51 – Саллай, 39 (аг.), Шаллай, 45+3

Штутгарт – Бохум – 5:0

Голи: Гірассі, 18, 77, Загаду, 38, Вамангітука, 60, 68

Борусія Д – Кельн – початок матчу о 19:30

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Справжнє божевілля влаштували Аугсбург і Борусія М. Господарі у першому таймі постійно були у ролі наздоганяючих, на крок поступаючись супернику, але на перерву пішли за рахунку 3:3. В середині другої сорокап'ятихвилинки Аугсбург вперше у матчі вийшов вперед і, здавалось, візьме дебютні три очки. Однак на сьомій (!!!) доданій хвилині пенальті зруйнував надії господарів – чеський форвард Томаш Чванчара у першому ж матчі у Бундеслізі оформив дубль і врятував для "жеребців" нічию.

Байєр несподівано перестріляв РБ Лейпциг. Після феєрії у Суперкубку Німеччини ("бики" розгромили Баварію 3:0), саме підопічні Марко Розе вважались фаворитами протистояння. Проте два голи "фармацевтів" ще до середини першого тайму остудили запал суперника – відквитати вдалось лише один м'яч. По перерві господарі забили втретє, дозволивши РБ Лейпциг скоротити рахунок до мінімуму. На більше не вистачило часу і сил.

Вольфсбург вказав на місце новачку Бундесліги Хайденхайму. Вінд у першому тайму забив два сухих голи і "вовки" на класі довели матч до перемоги.

Фрайбург на виїзді переграв Хоффенхайм. Долю матчу вирішили два голи, забиті наприкінці першого тайму. Спочатку Саллай зрізав м'яч у власні ворота, а вже у доданий час Шаллай подвоїв перемогу гостей. Кабак одразу по перерві забив гол престижу, але для здобуття бодай очка цього виявилось замало.

Штутгарт поставив на коліна Бохум, забивши у ворота рурців 5 сухих м'ячів. Свою частку ганьби за такий результат отримав і манкурт Ордець, який продовжує перебувати в оренді в Бохумі з московського Динамо.

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