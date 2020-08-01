Уніон підписав форварда Шальке

Екс-форвард німецької молодіжки став гравцем "залізних", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тойхерт не зміг закріпитися на Фелтінс-Арені та перебрався до табору середняка Бундесліги. Минулий сезон він провів у Ганновері на правах оренди. Проте, "96-ті" не викупили права на Тойхерта. Сума трансферу та деталі угоди форварда з Уніоном наразі невідомі.

У минулому сезоні Седрік Тойхерт провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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