Унион подписал форварда Шальке

Экс-форвард немецкой молодежки стал игроком "железных", сообщает официальный сайт клуба.

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Тойхерт не смог закрепиться на Фелтинс-Арене и перебрался в стан середняка Бундеслиги. Прошлый сезон он провел в Ганновере на правах аренды. Однако, "96-е" не выкупили права на Тойхерта. Сумма трансфера и детали сделки форварда с Унионом пока неизвестны.

В прошлом сезоне Седрик Тойхерт провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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