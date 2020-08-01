toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Унион подписал форварда Шальке

12:32 - Читати українською
Унион подписал форварда Шальке
Седрик Тойхерт / ФК Шальке

Нападающий Седрик Тойхерт перешел из гельзенкирхенского Шальке в берлинский Унион.

Экс-форвард немецкой молодежки стал игроком "железных", сообщает официальный сайт клуба.

Рангник разорвал контракт с Ред Булл после 8 лет сотрудничества – специалист построил футбольную структуру франшизы

Тойхерт не смог закрепиться на Фелтинс-Арене и перебрался в стан середняка Бундеслиги. Прошлый сезон он провел в Ганновере на правах аренды. Однако, "96-е" не выкупили права на Тойхерта. Сумма трансфера и детали сделки форварда с Унионом пока неизвестны.

В прошлом сезоне Седрик Тойхерт провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Динамо официально отдало своего защитника в аренду СК Днепр-1
12:21
9494
Теги
Трансферы Седрик Седрик Тойхерт Шальке Шальке Германия Трансферы Чемпионата Германии Унион Берлин Унион Берлин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
13
мин
Арсенал
19:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук