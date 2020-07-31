Рангнік розірвав контракт з Ред Булл після 8 років співпраці – фахівець побудував футбольну структуру франшизи

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту, інформує Sport Bild.

Рангнік приєднався до системи Ред Булл у 2012 році, ставши спортивним директором Лейпцига і Зальцбурга. Фахівець відразу почав реорганізацію всієї структури, яка дозволила клубам вирватися на провідні позиції в своїх чемпіонатах. Саме після приходу Рангніка РБ Лейпциг розпочав свій стрімкий підйом в еліту німецького футболу.

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"Бики" поступово почали підніматися з регіональної ліги і в сезоні 2015/16 нарешті вийшли в першу Бундеслігу. Рангнік відпрацював цю кампанію головним тренером команди, після чого поступився місцем Ральфу Хазенхюттлю. Схожа історія трапилася і в сезоні 20018/19. Рангнік знову на рік стає головним тренером, виводить РБ Лейпциг в Лігу чемпіонів і передає правління Юліану Нагельсманну.

З минулого літа 62-річний фахівець отримав посаду директора спортивного департаменту в заокеанських проектах Ред Булл – Нью-Йорку та Брагантіно. Упродовж останніх місяців Рангніка активно сватали в Мілан, однак "россонері" все ж зробили ставку на Стефано Піолі. Натомість німець вирішив не продовжувати співпрацю з Ред Булл і розірвав контракт, який був розрахований ще на рік.

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