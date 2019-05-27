Уніон Берлін втримав нічию зі Штутгартом і вийшов у Бундеслігу

Уніон Берлін зіграв у нульову нічию зі Штутгартом і став третім новачком Бундесліги.

Німеччина. Бундесліга. Плей-офф, матч-відповідь

Уніон – Штутгарт – 0:0

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Уніон Берлін у матчі-відповіді плей-офф за право виходу у Бундеслігу на вдома на Альтер Фьорстер приймав Штутгарт. Перший матч команді зіграли 2:2, а тому столичний колектив влаштовувала нічия 0:0 або 1:1.

У першому таймі "шваби" мали невелику перевагу, але відмінну гру демонстрував голкіпер господарів Рафал Гікевіч. У другому таймі берлінська команда стала активніше відповідати і мала кілька хороших нагод для взяття воріт. У кінці матчу Штутгарт ледь не вирвав необхідну перемогу, але команда зі Східного Берліна втримала необхідний для себе результат.

Востаннє у Бундеслігу через плей-офф виходила Фортуна у сезоні 2011/12.

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