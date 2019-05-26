Лєвандовскі присвятив перемогу Баварії в Кубку Німеччини Рібері, Роббену та Рафіньї

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі зворушливо прокоментував тріумф своєї команди у Кубку Німеччини.

"Перед нами була лише одна мета – перемога в Кубку. Я дуже, дуже задоволений. Ми грали дійсно добре і змогли добитись переконливої перемоги.

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За винятком двох небезпечних моментів біля наших воріт в першому таймі, ми тримали гру під своїм контролем. У другому таймі ми змогли забити.

Перемога в Кубку – це прощальний подарунок для Франка, Ар'єна і Рафіньї. В результаті у нас вийшов дуже хороший сезон", – цитує Лєвандовскі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Ар'єн Роббен, Франк Рібері та Рафінья покидають мюнхенський клуб після завершення поточного сезону.

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