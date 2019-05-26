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Лєвандовскі присвятив перемогу Баварії в Кубку Німеччини Рібері, Роббену та Рафіньї

15:13 103 Читать на русском
Лєвандовскі присвятив перемогу Баварії в Кубку Німеччини Рібері, Роббену та Рафіньї
Роберт Лєвандовскі та Франк Рібері / Фото ФК Баварія

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі зворушливо прокоментував тріумф своєї команди у Кубку Німеччини.

 
Роберт Лєвандовскі 29’
Кінгслі Коман 78’
Роберт Лєвандовскі 86’
29’ Роберт Лєвандовскі
78’ Кінгслі Коман
86’ Роберт Лєвандовскі

"Перед нами була лише одна мета – перемога в Кубку. Я дуже, дуже задоволений. Ми грали дійсно добре і змогли добитись переконливої перемоги.

Нойєр захоплюється грою Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини: Це – дійсно сильно

За винятком двох небезпечних моментів біля наших воріт в першому таймі, ми тримали гру під своїм контролем. У другому таймі ми змогли забити.

Перемога в Кубку – це прощальний подарунок для Франка, Ар'єна і Рафіньї. В результаті у нас вийшов дуже хороший сезон", – цитує Лєвандовскі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Ар'єн Роббен, Франк Рібері та Рафінья покидають мюнхенський клуб після завершення поточного сезону.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина РБ Лейпциг - Баварія Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Франк Рібері Франк Рібері Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Рафінья Рафінья
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