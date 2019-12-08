Уніон Берлін впевнено здолав Кельн: 14-й тур Бундесліги, неділя

У рамках 14-го туру Бундесліги Уніон Берлін вдома без проблем переграв кризовий Кельн (2:0).

Чемпіонат Німеччини 2019/2020, 14-й тур

Уніон Берлін – Кельн – 2:0

Голи: Андерсон, 33, 50

Вердер – Падерборн – початок матчу о 19:00

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У матчі 14-го туру німецької Бундесліги Уніон Берлін приймав аутсайдера чемпіонату – Кельн. Господарі повели у рахунку на 33-й хвилині – Андерсон замкнув подачу з кутового. По перерві він же оформив дубль, перегравши кіпера гостей віч-на-віч. До фінального свистка рахунок більше не змінювався – 2:0.

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