Уніон Берлін впевнено здолав Кельн: 14-й тур Бундесліги, неділя

Україна — 19:02 4894
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Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
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Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місцеУкраїна — 18:59 3845
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Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через "нацистський" скандал – капітан Альбасете підтримав українцяІспанія — 12:02 2024
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Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 8899
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Барселона розгромила Мальорку: хет-трик Мессі після презентації "Золотого м'яча", асист тер Штегена та гол року СуаресаІспанія — 03:00 6359