toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Уніон Берлін впевнено здолав Кельн: 14-й тур Бундесліги, неділя

18:22 58 Читать на русском
Уніон Берлін впевнено здолав Кельн: 14-й тур Бундесліги, неділя
Уніон Берлін – Кельн – 2:0 / фото з відкритих джерел

У рамках 14-го туру Бундесліги Уніон Берлін вдома без проблем переграв кризовий Кельн (2:0).

Чемпіонат Німеччини 2019/2020, 14-й тур

Уніон Берлін – Кельн – 2:0

Голи: Андерсон, 33, 50

Вердер – Падерборн – початок матчу о 19:00

Байєр здолав Шальке, Борусія М дотисла Баварію і зберегла лідерство: 14-й тур Бундесліги, субота

У матчі 14-го туру німецької Бундесліги Уніон Берлін приймав аутсайдера чемпіонату – Кельн. Господарі повели у рахунку на 33-й хвилині – Андерсон замкнув подачу з кутового. По перерві він же оформив дубль, перегравши кіпера гостей віч-на-віч. До фінального свистка рахунок більше не змінювався – 2:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ

blog_ava
18-річний Кубо зухвалим фінтом присоромив Мессі на Камп Ноу – відео, яке стане топ-трендом в Японії
12:57
7168
Теги
Німеччина Уніон Берлін Уніон Берлін Вердер Вердер Кельн Кельн Падерборн Падерборн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
58
хв
Болонья
21:45
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук