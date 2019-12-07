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Борусія М дотисла Баварію і зберегла лідерство, Борусія Д забила 5 голів Фортуні: 14-й тур Бундесліги, матчі суботи

18:28 694 Читать на русском
Борусія М дотисла Баварію і зберегла лідерство, Борусія Д забила 5 голів Фортуні: 14-й тур Бундесліги, матчі суботи
Борусія М – Баварія – 2:1

В рамках 14-го туру німецької Бундесліги завершилось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 14-й тур

Борусія М – Баварія – 2:1

Голи: Бенсебаїні, 61, 90+2 (пен) – Перішич, 49

Вилучення: Хаві Мартінес, 90+1 (друга жовта)

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1

Голи: Вернер, 11, 52 (пен), Забітцер, 83 – Бічакчіч, 89

Борусія Д – Фортуна – 5:0

Голи: Ройс, 43, 69, Азар, 59, Санчо, 63, 74

Аугсбург – Майнц – 2:1

Голи: Ріхтер, 43, Нідерлехнер, 65 (пен) – Озтуналі, 15

Фрайбург – Вольфсбург – 1:0

Гол: Шмід, 85

Байєр – Шальке – початок о 19:30

Центральний матч туру відбувся у Менхенґладбаху, де місцева Борусія захищала лідерство Бундесліги від Баварії. Мюнхенці відставали на чотири очки, тож перемога була потрібна за будь-яку ціну. Вони зробили усе, щоб добитися її ще до перерви, але при статистиці ударів 1:15 так і не змогли пробити Зоммера – хоча одного разу він витягнув м'яч, який вже майже перетнув лінію воріт.

За чотири хвилини по перерві Перішич пострілом з розвороту у протихід голкіперу таки вивів гостей уперед, однак на 61-й Борусія несподівано зрівняла рахунок – це Бенсебаїні замкнув подачу з кутового. Після цього команди обмінювалися топ-моментами, але все йшло до явної нічиї. Втім, у компенсований час Тюрам увірвався у штрафний та отримав по ногах від Хаві Мартінеса: рефері показав йому другу жовту та вказав на "позначку", а Бенсебаїні впевнено реалізував пенальті – 2:1. Борусія М святкує перемогу.

У паралельній зустрічі РБ Лейпциг намагався не відставати від Борусії М. Для цього потрібно було переграти Хоффенхайм – і вже на 11-й хвилині Вернер отримав передачу від Шика, переграв голкіпера у ближньому бою й відкрив рахунок. Бауманн витягнув ще кілька прекрасних ударів по власних воротах, а нападник зінсхаймців Крамаріч під завісу першого тайму ледь не зрівняв, пробивши у стійку – і це було дуже погано, адже за сім хвилин по перерві Вернер з пенальті подвоїв перевагу "биків". Увесь другий тайм РБ тиснув на ворота суперника, зрештою забивши і втретє – з відскоку у порожні ворота м'яч вколотив австрієць Забітцер. Хоффенхайм зумів забити лише гол престижу на 89-й.

Дортмундська Борусія провела дуже непростий поєдинок з Фортуною. Розстрілюючи ворота дюссельдорфців з будь-яких дистанцій і не допускаючи моментів у власному штрафному, господарі змогли забити аж на 43-й хвилині: Піщек виконав розрізний пас на Ройса, а той вийшов віч-на-віч з голікпером і пробив повз нього в сітку – 1:0. По перерві ж у "джмелів" гра пішла, як по маслу: на 59-й хвилині Азар вийшов сам-на-сам з воротарем і поцілив під дальню стійку, на 63-й Санчо точно замкнув передачу Ройса, а на 69-й сам Марко оформив дубль, пробивши з гострого кута – 4:0. Довершив побиття Фортуни прохід Хакімі з прострілом на Санчо під удар у порожні ворота – 5:0.

Тальяфіко за крок від переходу у дортмундську Борусію

Майнц завітав у гості до Аугсбурга, відкривши рахунок вже на 15-й хвилині після шикарного дальнього удару Озтуналі. Втім, господарі швидко перехопили ініціативу, створивши кілька моментів, а на 41-й хвилині вони відігралися завдяки прострільній передачі Нідерлехнера, яку замкнув Ріхтер. У другому таймі змісти гри не змінився, тож не дивно, що Аугсбург вийшов уперед – це Нідерлехнер відзначився з пенальті. Його гол став переможним.

Фрайбург вдома зустрічався з Вольфсбургом. Перший тайм не потішив вболівальників голами чи бодай небезпечними моментами – команди всього п'ять разів пробили по воротах, лише раз влучивши у площину. В другому таймі все було активніше, але матч явно йшов до першого забитого м'яча. Його провели господарі: на 85-й хвилині Шмід вистрілив зі штрафного під саму поперечину, провівши переможний гол.

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