Близько року тому нападник побив рекорд культового захисника Реал Сосьєдада Хуану Ларраньязі, який провів 202 матчі поспіль у Ла Лізі. Протягом минулого сезону Іньякі оновлював це досягнення і зараз має у своєму активі 236 зіграних поєдинків поспіль.

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Щоправда, останню зустріч Прімери проти Кадіса (4:0) він не зумів дограти до кінця через пошкодження. На лавці для запасних йому наклали лід та дали милиці. Медичний огляд діагностував розтягнення зовнішньої бічної зв'язки правої кісточки, інформує пресслужба Атлетіка.

Вільямс-старший має сумніви, що йому вдасться повністю відновитись до поєдинку проти Еспаньйола 4 серпня. Поспішати з реабілітацією ніхто не буде, адже футболіст не хоче ризикувати здоров'ям у майбутньому – він прагне зіграти на ЧС-2022 за збірну Гани.

До слова, востаннє Іньякі повністю пропускав двобій Ла Ліги понад 6 років тому – у квітні 2016-го.

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