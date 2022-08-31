Уникальный рекордсмен рискует пропустить матч Ла Лиги впервые за 6 лет – прервется фантастическое достижение
Лидер Атлетика Иньяки Уильямс может поставить окончательную точку в обновлении рекорда Ла Лиги.
Около года назад нападающий побил рекорд культового защитника Реал Сосьедада Хуану Ларраньязи, проведшего 202 матча подряд в Ла Лиге. За прошедший сезон Иньяки обновлял это достижение и сейчас имеет в своем активе 236 сыгранных поединков подряд.
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Правда, последнюю встречу Примеры против Кадиса (4:0) он не сумел доиграть до конца из-за повреждения. На скамейке для запасных ему наложили лед и дали костыли. Медицинское освидетельствование диагностировало растяжение внешней боковой связки правой косточки, информирует пресс-служба Атлетика.
Уильямс-старший сомневается, что ему удастся полностью восстановиться к поединку против Эспаньола 4 августа. Торопиться с реабилитацией никто не будет, ведь футболист не хочет рисковать здоровьем в будущем – он стремится сыграть на ЧМ-2022 за сборную Ганы.
Кстати, последний раз Иньяки полностью пропускал поединок Ла Лиги более 6 лет назад – в апреле 2016-го.
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