Около года назад нападающий побил рекорд культового защитника Реал Сосьедада Хуану Ларраньязи, проведшего 202 матча подряд в Ла Лиге. За прошедший сезон Иньяки обновлял это достижение и сейчас имеет в своем активе 236 сыгранных поединков подряд.

Рекордсмен Примеры впервые разъяснил, почему променял сборную Испании на команду Ганы

Правда, последнюю встречу Примеры против Кадиса (4:0) он не сумел доиграть до конца из-за повреждения. На скамейке для запасных ему наложили лед и дали костыли. Медицинское освидетельствование диагностировало растяжение внешней боковой связки правой косточки, информирует пресс-служба Атлетика .

Уильямс-старший сомневается, что ему удастся полностью восстановиться к поединку против Эспаньола 4 августа. Торопиться с реабилитацией никто не будет, ведь футболист не хочет рисковать здоровьем в будущем – он стремится сыграть на ЧМ-2022 за сборную Ганы.

Кстати, последний раз Иньяки полностью пропускал поединок Ла Лиги более 6 лет назад – в апреле 2016-го.