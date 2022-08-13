Форвард Атлетіка Іньякі Вільямс відверто розповів, чому зважився на рішення змінити футбольне громадянство у 28 років.

"Це те, про що я думав протягом багатьох місяців. Мені допомогла моя сім'я. Президент ганської федерації зробив найбільше, щоб я був там. Рішення було зрілим і консенсусним.

Рекордсмен Ла Ліги відмовився від виступів за збірну Іспанії, обравши Гану

Хороші гравці подорожують зі своєю збірною. Мені 28, я більше не матиму можливості грати на ЧС (Гана протистоятиме Португалії, Уругваю та Південній Кореї – прим.). Збираюсь насолодитись моментом і своїм корінням, хочу повернутись у Гану. Я буду представляти країну своїх батьків, де відчуваю, що мене люблять.

Мені треба буде подякувати усім їм. Поїздка, яку я здійснив у Гану, допомогла мені ухвалити правильне рішення, про яке не жалітиму", – цитує Вільямса-старшого Marca.

Нагадаємо, Іньякі на клубному рівні виступає за басків з 2014-го. Футболісту вдалось увійти в історію Ла Ліги як гравець з найбільшою кількістю проведених поєдинків поспіль.

Унікальний рекордсмен Прімери: перетнув Сахару в утробі матері, завдяки брехні став баском і грає 5 років без відпочинку