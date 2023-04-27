Словник португальської мови в Бразилії Michaelis вніс слово "пеле" до свого списку в статусі нового прикметника.

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Це сталося після того, як благодійна організація під назвою Фонд Пеле зібрала 125 тисяч підписів для ухвалення цього рішення, інформує ВВС.

Тепер слово "пеле" має низку значень – це людина, яка вважається найкращою у своїй справі. Вона особлива, найвеличніша, виняткова, незрівнянна і унікальна.

Нагадаємо, що Пеле помер у грудні у віці 82 років.

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