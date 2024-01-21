"Я дійсно допомагаю українським хлопцям, які мають намір працевлаштуватися в Іспанії. У мене чимало зв'язків у Європі, зокрема, найбільше в Іспанії. Шкода не користуватися ними, зв'язками, якщо є можливість допомогти співвітчизникам.

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Але я не працюю агентом. Навіть і не особливо хочу працювати ним. Такого я ніколи і не говорив навіть. Крім того, на цю мить у мене немає й агентської ліцензії. І, знову ж таки, на даний час я її й отримувати не хочу. У мене трохи інші амбіції.

Я дійсно допомагаю більше ніж десяти хлопцям. Роблю це на волонтерських засадах. Про кого мова? Давайте предметно поговоримо про це, з іменами і прізвищами, по завершенню зимового трансферного вікна. Річ у тому, що нині ведуться переговори, а справа це нелегка. Дуже важко, навіть так сказав би: багато переходів зірвалося... Але намагаюсь допомогти нашим хлопцям, які хочуть працевлаштуватися в Європі.

Я не є співробітником жодного агентства. Однак я майже з усіма агентами з України спілкуюся. Олександр Панков не виключення. З Санею я спілкуюся, так. Маю діалог і з Вадимом Шаблієм також. Усі ці агентські війни за гравців, сварки – це без мене. Я ні з ким не сварився. У кого є хороші гравці, і вони звертаються до мене по допомогу, консультацію, я завжди радо допомагаю", – сказав Зозуля у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Роман влітку 2023-го оголосив про завершення кар'єри гравця. Згодом планував брати участь у виборах президента УАФ, але відмовився від цієї ідеї.

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