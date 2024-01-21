"Я действительно помогаю украинским ребятам, которые намерены трудоустроиться в Испании. У меня немало связей в Европе, в частности, больше всего, в Испании. Жаль не пользоваться ими, связями, если есть возможность помочь соотечественникам.

Зозуля занялся агентской деятельностью – у экс-форварда сборной Украины уже есть первые клиенты

Но я не работаю агентом. Даже и не особо хочу работать им. Такого я никогда и не говорил даже. Кроме того, на данный момент у меня нет и агентской лицензии. И, опять же, в настоящее время я ее и получать не хочу. У меня немного другие амбиции.

Я действительно помогаю больше десяти ребятам. Делаю это на волонтерских началах. О ком речь? Давайте предметно поговорим об этом, с именами и фамилиями, по завершению зимнего трансферного окна. Дело в том, что сейчас ведутся переговоры, а дело это нелегкое. Очень трудно, даже так сказал бы: много переходов сорвалось ... Но стараюсь помочь нашим ребятам, которые хотят трудоустроиться в Европе.

Я не являюсь сотрудником ни одного агентства. Однако я почти со всеми агентами из Украины общаюсь. Александр Панков не исключение. С Саней я общаюсь, да. Имею диалог и с Вадимом Шаблием также. Все эти агентские войны за игроков, ссоры - это без меня. Я ни с кем не ссорился. У кого есть хорошие игроки, и они обращаются ко мне за помощью, консультацией, я всегда с радостью помогаю", - сказал Зозуля в комментарии Sport-Express.

Напомним, Роман летом 2023-го объявил о завершении карьеры игрока. Впоследствии планировал участвовать в выборах президента УАФ, но отказался от этой идеи.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців