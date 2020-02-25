Ювентус – Інтер та ще 5 матчів Серії А відбудуться без глядачів

Центральний матч 26-го туру Серії А Ювентус – Інтер відбудеться за порожніх трибун.

6 матчів 26-го туру Серії А відбудуться при порожніх трибунах, повідомляє Football Italia з посиланням на міністра спорту Італії Вінченцо Спадафору.

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Цей захід пов'язаний з боротьбою проти коронавірусу. У кількох регіонах країни вже введено карантин і заборона на проведення будь-яких спортивних заходів, але ряд подій отримали схвалення на проведення без присутності глядачів.

Список поєдинків, які відбудуться без вболівальників:

Удінезе – Фіорентина

Мілан – Дженоа

Парма – СПАЛ

Сассуоло – Брешія

Ювентус – Інтер

Сампдорія – Верона

Раніше стало відомо, що матч Ліги Європи між Інтером і Лудогорцем відбудеться без фанатів на трибунах.

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