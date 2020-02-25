Ювентус – Інтер та ще 5 матчів Серії А відбудуться без глядачів

Центральний матч 26-го туру Серії А Ювентус – Інтер відбудеться за порожніх трибун.
6 матчів 26-го туру Серії А відбудуться при порожніх трибунах, повідомляє Football Italia з посиланням на міністра спорту Італії Вінченцо Спадафору.
Дружина Маліновського – про коронавірус в Італії: Влада радить не відвідувати людні місця – невідомо, що буде далі
Цей захід пов'язаний з боротьбою проти коронавірусу. У кількох регіонах країни вже введено карантин і заборона на проведення будь-яких спортивних заходів, але ряд подій отримали схвалення на проведення без присутності глядачів.
Список поєдинків, які відбудуться без вболівальників:
Удінезе – Фіорентина
Мілан – Дженоа
Парма – СПАЛ
Сассуоло – Брешія
Ювентус – Інтер
Сампдорія – Верона
Раніше стало відомо, що матч Ліги Європи між Інтером і Лудогорцем відбудеться без фанатів на трибунах.
Повернення генія Мессі, щурячі перегони в АПЛ, коронавірус проти Серії А, Неймар їде на карнавал – огляд вікенду