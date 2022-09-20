Ультрас Шахтаря загинув, обороняючи "Азовсталь" від російських окупантів
09:27 - Читать на русском
Російські загарбники продовжують забирати життя українців.
Офіційний твіттер-акаунт ультрас Шахтаря повідомив про смерть фаната "гірників" – Руслана "Острого".
Тренер клубу УПЛ загинув на фронті, захищаючи Україну
Він взяв зброю до рук ще в 2015 році у складі полку 4308. Руслана не стало 8 травня 2022 року під час оборони "Азовсталі".
Зауважимо, що триває 209-й день війни, яку росіяни розпочали проти України. Загарбників продовжують витискати з наших територій. Зокрема, ЗСУ протягом останнього місяця звільнили чималу кількість земель у Харківській та Херсонській областях.
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