Офіційний твіттер-акаунт ультрас Шахтаря повідомив про смерть фаната "гірників" – Руслана "Острого".

Тренер клубу УПЛ загинув на фронті, захищаючи Україну

Він взяв зброю до рук ще в 2015 році у складі полку 4308. Руслана не стало 8 травня 2022 року під час оборони "Азовсталі".

Зауважимо, що триває 209-й день війни, яку росіяни розпочали проти України. Загарбників продовжують витискати з наших територій. Зокрема, ЗСУ протягом останнього місяця звільнили чималу кількість земель у Харківській та Херсонській областях.

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