На момент повномасштабного вторгнення Росії Дмитро Фіалка працював дитячим тренером у ПФК Львів. Він очолював команду U-16, але майже одразу без роздумів узяв зброю в руки і вирушив на передову.

Єзерський написав відкритого листа до капітанів клубів УПЛ – патріотичний і важливий заклик

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що Дмитра Фіалки не стало. Про смерть тренера повідомили на Facebook-сторінці Динамо Львів, у якому свого часу працював полеглий Герой України.

Загиблому від рук росіян тренеру юнаків Львова було 39 років.

"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона