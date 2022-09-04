Тренер клубу УПЛ загинув на фронті, захищаючи Україну
Клята війна продовжує забирати життя українців. Черговою жертвою злочинних дій Росії став дитячий тренер Львова Дмитро Фіалка.
На момент повномасштабного вторгнення Росії Дмитро Фіалка працював дитячим тренером у ПФК Львів. Він очолював команду U-16, але майже одразу без роздумів узяв зброю в руки і вирушив на передову.
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Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що Дмитра Фіалки не стало. Про смерть тренера повідомили на Facebook-сторінці Динамо Львів, у якому свого часу працював полеглий Герой України.
Загиблому від рук росіян тренеру юнаків Львова було 39 років.
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