"Джарджу з Гамбії, Аніагбосо з Нігерії, Макуана з Конго. Бум африканських гравців в ФК Полісся – одна з обговорюваних тем в ЗМІ України.

Полісся оголосило про трансфер легіонера з чемпіонату Франції

Найдорожча покупка (600 тисяч євро за даними Transfermarkt) – Бені Макуана з Монпельє. Минулого сезону у чемпіонату Франції він виходив лише на заміну у 8 матчах, опинився в тіні й нічим себе не проявив. За збірну Конго відіграв 12 матчів, результативними діями також не відзначався. І чим він кращий за українців?

Під час війни, дитячі спортивні школи в Україні отримують мінімальну підтримку. Молодим футболістам важко пробитися в основний склад першої команди Полісся, де грають такі іноземні легіонери. Позиція WZTF (назва фанатського угруповання, – прим.) однозначна – африканських легіонерів до "Чорного списку"!

І справа тут не в расизмі. Ми хочемо, щоб за Полісся виступали передусім близькі за духом та менталітетом гравці. В Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка відрізняє наш клуб від інших. Cелекціонери мають передусім шукати нових гравців на Житомирщині, в сусідніх областях, тобто історично за духом близьких до "Поліського краю". А вже потім звертати увагу на всю Україну та Європу", – йдеться в заяві ультрас.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Полісся стало чемпіоном Першої ліги та вперше у своїй історії вийшло до елітного українського дивізіону.

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