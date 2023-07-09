Полісся оголосило про трансфер легіонера з чемпіонату Франції
9 липня 19:36 - Читать на русском
Півзахисник Бені Макуана став гравцем Полісся.
Полісся на своєму офіційному сайті повідомило про прихід Бені Макуана.
Полісся за крок від підписання легіонера з чемпіонату Франції
Конголезький хавбек підписав контракт терміном на 3 роки, перебравшись з французького Монпельє. Клуб не розголошує суму переходу. Портал Transfermarkt оцінює Макуана в 600 тисяч євро. Основна позиція африканця – лівий вінгер.
Минулого сезону Бені провів 12 матчів у складі Монпельє, в яких відзначився 1 гольовою передачею.
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