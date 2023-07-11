"Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК Полесье – одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины.

Полесье объявило о трансфере легионера из чемпионата Франции

Самая дорогая покупка (600 тысяч евро по данным Transfermarkt) – Бени Макуана из Монпелье. В прошлом сезоне в чемпионате Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго сыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?

Во время войны, детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку. Молодым футболистам трудно пробиться в основной состав первой команды Полесья, где играют такие иностранные легионеры. Позиция WZTF (название фанатской группировки, – прим.) однозначна – африканских легионеров в "Черный список"!

И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за Полесье выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других. Селекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близких к "Полесскому краю". А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу", – говорится в заявлении ультрас.

Напомним, по итогам прошлого сезона Полесье стало чемпионом Первой лиги и впервые в своей истории вышло в элитный украинский дивизион.

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