Преданные болельщики Металлиста, которые с оружием в руках защищают нашу родину, почтили память своего товарища – Александра, героически отдавшего свою жизнь в борьбе за Харьков и Украину. Ультрас собрались на кладбище и отправили в последний путь своего побратима.

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Напомним, по сообщению TTelegram-каналу "Світанок", один из лидеров фанатского коллектива SPC, харьковчанин Александр Клушин погиб 3 марта в бою с оккупантами. Вместе с ним положил жизнь и его побратим "Лис".

К слову, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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