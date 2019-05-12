Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли

Карпати на виїзді зіграли внічию з Ворсклою у 28 турі УПЛ.

Ворскла приймала Карпати на власному полі у 28 турі чемпіонату України. Увесь перший тайм у Полтаві йшла злива, що зменшувала швидкості і так не най швидкісного матчу. У першій половині зустрічі команди майже не мали моментів, але на 16-й хвилині гри Ворскла вийшла вперед завдяки курйозному голу Ребенка.

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Полтавці заробили штрафний удар майже на куті штрафного майданчику. Ребенок виконував подачу, але, ані партнери, ані суперники не зачепили м'яч, який після кількох ударів об газон залетів у сітку воріт підопічних Фабрі Гонсалеса.

Під час перерви дощ припинився, а другий тайм активніше розпочали "леви". Карпати мали кілька перспективно небезпечних атак, які не могли конструктивно завершити. На 66-ій хвилині Ді Франко шикарно розібрався з кількома гравцями Ворскли та з лету вдарив під поперечку, але полтавців врятував Ткаченко. А ще через хвилину Понде вже з меж штрафного обвідним ударом намагався зрівняти рахунок, голкіпер Ворскли знову на місці.

За 2 хвилини до завершення основного часу зустрічі нападник Карпат Роман Дебелко, який вийшов на заміну, зміг заштовхати м'яч у ворота суперника. У підсумку – 1:1.

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Після цього матчу Ворскла залишилась на 8 сходинці, лише на 3 пункти відстаючи від 7-ї Десни, натомість Карпати залишились 10-и, "леви" мають в активі 26 очок, до 9 місця, яке врятує команду від участі у перехідних матчах – 2 бали.