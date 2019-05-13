Вболівальники Карпат звернулись до Димінського з Коломойським із вимогою передати їм керівництво клубом

Вболівальники Карпат написали відкрите звернення до співвласників Карпат Петра Димінського та Ігоря Коломойського з вимогою передати їм керівництво клубом через недостатнє фінансування.

"Ми звертаємось до Вас з почуттям глибокої тривоги та переживання за долю рідної команди. Уболівальники команди Карпати своєю масовістю, відданістю та підтримкою рідної команди, сподіваємось, давно заслужили визнання одного з найорганізованіших та найкращих уболівальницьких рухів. Ми з командою завжди – у часи її успіхів та невдач, на домашніх та виїзних матчах в усіх містах України та за її межами.

Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли

Сьогодні нам болить, як ніколи. Уже котрий сезон команда, яка колись була грозою авторитетів та боролася за нагороди Чемпіонатів колишнього Радянського союзу та незалежної України, змагається лише за збереження прописки в УПЛ. Котрий сезон команда, яка здобувала Кубок СРСР, неодноразово виходили до фіналу Кубка України та славилася власне своїм кубковим характером, поступається на ранніх стадіях командам з нижчих ліг. Ми зачекалися побачити в очах наших футболістів вогонь і віру у власні значущі перемоги.

Поразка у поточному розіграші Кубка від суперника, що представляю навіть не місто, а селище міського типу Кропивницької області – це вже остання крапка. Це не вираз зверхності Львова , а лише безмежне переконання, що команда міста Лева, королівського міста, заслуговує кращого.

Тому звертаємось до вас, Петре Петровичу та Ігоре Валерійовичу – передайте Клуб нам. Ми приймемо його у власність на спеціально створену для цього організацію і знайдемо партнерів, з якими команда поверне свій характер, перемоги та традиції", – передає звернення вболівальників сайт FCKarpaty.com.ua

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