toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Вболівальники Карпат звернулись до Димінського з Коломойським із вимогою передати їм керівництво клубом

13 травня 15:02 1772 Читать на русском
Вболівальники Карпат звернулись до Димінського з Коломойським із вимогою передати їм керівництво клубом
Фанати Карпат / FCKarpaty.Com.Ua

Вболівальники Карпат написали відкрите звернення до співвласників Карпат Петра Димінського та Ігоря Коломойського з вимогою передати їм керівництво клубом через недостатнє фінансування.

"Ми звертаємось до Вас з почуттям глибокої тривоги та переживання за долю рідної команди. Уболівальники команди Карпати своєю масовістю, відданістю та підтримкою рідної команди, сподіваємось, давно заслужили визнання одного з найорганізованіших та найкращих уболівальницьких рухів. Ми з командою завжди – у часи її успіхів та невдач, на домашніх та виїзних матчах в усіх містах України та за її межами.

Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли

Сьогодні нам болить, як ніколи. Уже котрий сезон команда, яка колись була грозою авторитетів та боролася за нагороди Чемпіонатів колишнього Радянського союзу та незалежної України, змагається лише за збереження прописки в УПЛ. Котрий сезон команда, яка здобувала Кубок СРСР, неодноразово виходили до фіналу Кубка України та славилася власне своїм кубковим характером, поступається на ранніх стадіях командам з нижчих ліг. Ми зачекалися побачити в очах наших футболістів вогонь і віру у власні значущі перемоги.

Поразка у поточному розіграші Кубка від суперника, що представляю навіть не місто, а селище міського типу Кропивницької області – це вже остання крапка. Це не вираз зверхності Львова , а лише безмежне переконання, що команда міста Лева, королівського міста, заслуговує кращого.

Тому звертаємось до вас, Петре Петровичу та Ігоре Валерійовичу – передайте Клуб нам. Ми приймемо його у власність на спеціально створену для цього організацію і знайдемо партнерів, з якими команда поверне свій характер, перемоги та традиції", – передає звернення вболівальників сайт FCKarpaty.com.ua

"У Динамо – якісь внутрішні проблеми". Чому Львів – команда "з нікуди", де шукати інтригу, або Чи "плавлять" Хацкевича

blog_ava
Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім
08:55
7491
Теги
Карпати Карпати Ігор Коломойський Петро Димінський Фанати Карпат
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук