У понеділок, 13 лютого, Інтер втратив очки у виїзному матчі з Сампдорією, передостанньою командою Серії А (0:0). Ультрас "нерадзуррі" відреагував на цю втрату очок публічною заявою в Instagram. У заяві фанатів йдеться про те, що головний тренер Інтера Сімоне Індзагі перестав мотивувати команду.

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"Похмура нічия проти передостанньої команди в таблиці вкотре доводить, що пан Індзагі не здатний мотивувати своїх гравців проти "маленьких" команд. У Генуї ми побачили менталітет маленької команди, особливо в другому таймі, коли він дотримувався своєї системи, замість того, щоб грати з трьома нападниками. Ми – Інтер, противники повинні нас боятися. Ми повинні бути агресивними і демонструвати перевагу. Ми ж виглядаємо маленькою командою, яка задоволена нічиєю", – йдеться в заяві Курви Норд.

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