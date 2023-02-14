Під час матчу 22 туру Серії А Сампдорія – Інтер (0:0) між Ромелу Лукаку та Ніколо Бареллою стався конфлікт.

Як інформує Corriere dello Sport, Лукаку спочатку образив Бареллу, а потім звернувся до нього зі словами: "Більше так не роби".

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Ромелу був незадоволений ставленням Барелли, який часто висловлює своє невдоволення товаришам по команді, замість того, щоб підтримувати їх. Особливо, коли ті роблять помилки.

Повідомляється, що ця проблема виникла на початку цього сезону, але зникла перед матчами з Барселоною в Лізі чемпіонів. Однак у кількох останніх матчах Барелла відновив свої публічні скарги на партнерів по команді. Скарги Барелли часто супроводжувалися незадоволеними жестами, що і розлютило Лукаку.

Згідно з джерелом, більшість гравців Інтера підтримали Лукаку в цьому конфлікті.