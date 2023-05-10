WBC Ультрас Динамо у своєму Instagram повідомили про загибель ще одного воїна, причетного до фанатського руху "біло-синіх" Максима Максименка.

Фанат Карпат загинув у боях за Бахмут

"Він відвідував наш сектор та мав купу виїздів за Динамо. А на фронті був бійцем 3 ОШБр, який боронив Україну під Бахмутом. На жаль, 8 травня Герой повернувся на Щиті... Вічна Слава!" – йдеться в дописі.

Як відомо, після початку повномасштабної війни чимало футбольних уболівальників різних клубів зі зброєю пішли захищати рідну землю. Низка з них, на жаль, вже ніколи не повернуться до своїх домівок.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією