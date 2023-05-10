WBC Ультрас Динамо в своем Instagram сообщили о гибели еще одного воина, причастного к фанатскому движению "бело-синих" Максима Максименко.

Фанат Карпат погиб в боях за Бахмут

"Он посещал наш сектор и имел кучу выездов за Динамо. А на фронте был бойцом 3 ОШБр, который защищал Украину под Бахмутом. К сожалению, 8 мая Герой вернулся на Щите... Вечная Слава!" – говорится в заметке.

Как известно, после начала полномасштабной войны немало футбольных болельщиков разных клубов с оружием пошли защищать родную землю. Ряд из них, к сожалению, уже никогда не вернутся в свои дома.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією