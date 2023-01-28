У боях за Бахмут, який є однією з найгарячіших точок фронту, обірвалося життя Юрія Рудого. Він був знаним фанатом львівських Карпат. Зокрема, у кампанії 2018/19 оформив "золотий сезон", відвідавши усі матчі команди, повідомив офіційний сайт "зелено-білих".

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"Якщо людина має ціль, то обов’язково долатиме всі труднощі. Я підтримую Карпати, бо для мене це більше, ніж просто улюблена команда. Усі фанати їдуть на виїзні матчі з метою продемонструвати, що футболісти ніколи не залишаються без підтримки навіть у чужих стінах", – розповідав загиблий герой України.

Як відомо, після початку повномасштабної війни чимало футбольних уболівальників різних клубів зі зброєю пішли захищати рідну землю. Низка з них, на жаль, вже ніколи не повернуться до своїх домівок.

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