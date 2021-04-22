"Ще раз пропишемо очевидні речі. Минулого літа фанатський рух Динамо Київ прийняв рішення відмовитися від активної підтримки команди, поки Луческу є її головним тренером. Причина цього рішення – не професіональна кваліфікація румуна, а його людські якості, які нас категорично не влаштовують. Відповідно, це рішення не зміниться незалежно від кількості виграних трофеїв. Навіть якщо Динамо здобуде для Києва Кубок Ліги Чемпіонів – з трибун лунатиме: "Lucescu, Go Away!"

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"Тільки дурні не змінюють свою думку" – слова одного з гравців після вчорашнього матчу у Тернополі. Гравці стверджують, що нам потрібен був результат. Так, це правда. Ми втомилися від систематичних програшів головному супернику і припинення боротьби за чемпіонство задовго до завершення чемпіонату. Ми втомилися від відсутності гри на полі та від постійних порожніх обіцянок щось змінити.

Але якою ціною? Невже хтось всерйоз думає, що ми будемо радіти результатам тренера, чиє призначення не могли уявити у найстрашнішому сні? Чи приймемо тренера, з яким продовжує асоціюватися уся принциповість і ненависть так званого "дербі"? Підтримуватимемо тренера, від якого несло і несе медійним брудом? Чиї методи роботи ґрунтуються на вихованні симулянтів та провокаторів?

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Луческу не місце у Динамо Київ! Це наша точка зору, ми маємо на неї право і будемо відстоювати її чітко, послідовно і від матчу до матчу. Зміна власної думки не має суперечити життєвій позиції та принципам, яких людина неухильно дотримується. Інакше – це легковажний дурень без принципів та честі, а це вже точно не про ультрас Динамо Київ", – йдеться у дописі WBC Ультрас Динамо на Facebook.

Нагадаємо, 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів Динамо в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи "біло-сині" вилетіли в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені мають шанси на "золотий дубль". Одна перемога в чотирьох матчах зробить динамівців чемпіонами УПЛ, а в фіналі Кубка України команда Луческу зіграє проти Зорі.

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