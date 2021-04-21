Ультрас Динамо під час півфіналу Кубка України вкотре нагадали свою позицію щодо Мірчі Луческу. Відповідати на такі заклики довелось гравцеві "біло-синіх".

Кияни зуміли впевнено переграти Агробізнес в 1/2 фіналу Кубка України (3:0) та пройшли у фінал. Окремі фани, схоже, були не надто задоволені та закликали піти Луческу з клубу.

Агробізнес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У ситуацію довелось вмішуватись голкіперу Георгію Бущану, який цей поєдинок проводив на лавці для запасних. Між футболістом та кількома вболівальниками виникла гаряча розмова з ненормативною лексикою:

Бущан: Знаєш, кажуть, б**ть, що тільки дурні не змінюють своєї думки. Ви не розумієте цього, ні? Ви проти команди вболіваєте, б**ть. В першу чергу!

Вболівальники: Ми не проти команди, ми проти нього (проти Мірчі Луческу – прим.)

Бущан: В першу чергу проти команди! Причому тут те, що раніше було? 4 роки, б**ть. Ми сьогодні живемо...

До слова, акції протесту найвідданіших прихильників Динамо розпочались із першого дня роботи Мірчі Луческу у Києві. Вони зазвичай супроводжуються викриками та образливими банерами.

Динамо ефектно розгромило Агробізнес і вийшло у фінал Кубка України – в Луческу трапився конфлікт з фанатами