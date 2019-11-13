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Ультрас Динамо не пропагандировали расизм, а защищали вымирающий вид птиц, – заявление фаната киевлян

13 ноября 22:03 199 Читати українською
Ультрас Динамо не пропагандировали расизм, а защищали вымирающий вид птиц, – заявление фаната киевлян
Фанаты Динамо / Фото из открытых источников

Болельщики Динамо назвали свою версию скандальных событий в рамках 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"У нас есть друзья во всемирной организации защиты животных и они рассказали нам о северных пятнистых совах. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов.

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Я не знаю, как можно не отличить звук обезьяны от звука совы, они совершенно разные. Вы слышали как обезьяна звучит? Это совершенно разные звуки", – сказал ультрас Динамо Алексей "Декстер" в эфире телеканала 2+2.

Напомним, во втором тайме Классического арбитр Николай Балакин был вынужден приостановить матч из-за якобы расистскиих выкриков в адрес игроков Шахтера. За свою гневную реакцию и неприличный жест с поля был удален капитан "горняков" Тайсон.

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Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев футбольные фанаты Расизм в футболе
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