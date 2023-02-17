УЄФА, схоже, ухвалив рішення фінансово покарати Українську асоціацію футболу за дії вболівальників під час півфіналу футзального Євро-2022 проти Росії (2:3).

Пропагандисти з "РИА Новости" заявили, що УАФ оштрафували на 20 тисяч євро за поведінку українських фанатів. Відповідне рішення нібито ухвалив етико-дисциплінарний орган УЄФА (CEDB).

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Поєдинок відбувся 4 лютого минулого року – за 20 днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді наші вболівальники співали відомі хіти, як-от "Путін – ху**о" та "Бий москаля".

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