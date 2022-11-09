Головна футзальна команда країни впевнено перемогла Косово у кваліфікації на чемпіонат світу 2024 року.

ЧС-2024. Кваліфікація

Косово – Україна – 2:5

Голи: Махаррай, 17, Саліху, 34 – Чернявський, 6, Сірий, 9, Микитюк, 28, Фаренюк, 31, Лебідь, 34

Підопічні Олександра Косенка у попередніх матчах вдома здолали Косово (3:1) та Нідерланди (4:2). Тепер же збірна України вирушила до Приштини, де влаштувала розгром господарям.

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Рахунок відкрив Чернявський, а Сірий подвоїв перевагу, потужно пробивши під перекладину. За кілька хвилин до перерви Маджаррай результативно скористався помилкою "синьо-жовтих". Домінування збірної продовжилось, що конвертувалось у голи Микитюка, Фаренюка та Лебедя. Косово відповіло влучним ударом Саліху.

Перемога з рахунком 5:2 дозволила Україні набрати 9 пунктів. Підопічні Косенка дуже близькі до виходу в елітний раунд відбору, куди потраплять переможці 12 груп та 4 найкращі володарі других місць. Останній матч наша команда проведе на виїзді проти Нідерландів 8 березня 2023 року.