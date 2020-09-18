Матч 9 туру КПЛ між Окжетпесом і Каспієм не обійшовся без успіхів українських легіонерів.

Чемпіонат Казахстану, 9 тур

Окжетпес – Каспій – 2:2

Голи: Бондаренко, 33, Зоріч, 75 – Себаіхі, 26, 83 (обидва – пен.)

Вилучення: Чубріло, 48 (К)

У основі Окжетпеса вийшов захисник Тарас Бондаренко, знайшовся українець і в складі Каспія – хавбек Максим Марусич.

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Гості вийшли вперед на 26 хвилині. Прохід Марусича зупинили фолом у карному майданчику, і француз Себаіхі чітко пробив з "позначки". Окжетпес відповів доволі швидко – Бондаренко засмутив колишню команду, головою замкнувши подачу зі штрафного.

Каспій провів майже весь другий тайм у меншості через другу жовту картку Бранко Чубріло. Здавалося, що Зоріч гарантував господарям три очки, але стався черговий провал в обороні. Знову фол, і Себаіхі оформляє "пенальтійний" дубль – 2:2.

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Відеоогляд матчу: